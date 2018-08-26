Теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле с 27 августа

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С 27 августа синоптики обещают потепление в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 27 августа, температура воздуха поднимется до +17 градусов. Во вторник воздух прогреется до +20 градусов, а в среду, 29 августа, синоптики прогнозируют +22 градуса. В эти дни ожидается ясная или малооблачная погода.
В четверг и в пятницу ожидаются небольшие дожди и переменная облачность.
30 и 31 августа воздух прогреется до +17 градусов.
Скорость ветра в течение недели будет меняться от 3 до 9 м/с.
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