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#домахорошо
Заморозки до -2 градусов ожидаются 27 и 28 августа в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заморозки до -2 градусов ожидаются 27 и 28 августа в Свердловской области

Сегодня, 19:35Здоровье и экология
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