Заморозки до -2 градусов ожидаются 27 и 28 августа в Свердловской области
Сегодня, 19:35Здоровье и экология
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Уральские синоптики прогнозируют наступление заморозков в период с 27 по 28 августа. Ожидается, что температура воздуха и поверхности почвы снизится до -2 градусов.
Гидрометцентр Свердловской области предупреждает жителей региона о заморозках в воздухе и на поверхности почвы с 27 по 28 августа. Ночью и утром ожидается температура от 0 до -2 градусов.
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила в связи с заморозками просит граждан быть внимательными и осторожными во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций.
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