В больнице № 4 опровергли слухи об увольнении хирургов вслед за коллегами с Вагонки
Руководство городской больницы № 4 Нижнего Тагила опровергло сведения о возможном увольнении хирургов вслед за специалистами ЦГБ № 1. По словам главврача Константина Аникина, из-за кадровой нехватки в других тагильских медучреждениях нагрузка на его сотрудников увеличилась, но об их уходе даже речи не было.
Ранее Ura.ru со ссылкой на завотделением хирургии Демидовской больницы (в котором трое врачей также написали заявления на увольнение) Дениса Левченко сообщило, что медики в ГБ № 4 раздумывают над увольнением. Однако Константин Аникин заявил TagilCity.ru, что подобные слухи в их учреждение вызвали недоумение.
Это абсолютно недостоверная информация. Ни одного заявления — ни от хирургов, ни от кого-либо ещё — нет. У нас ни то что не думают об этом, а [хирурги] наоборот говорят, что надо всё равно людям помощь оказывать, что бы ни случилось — в сложной ситуации мы должны сплотиться и работать. Мыслей о том, чтобы написать заявление, даже ни разу не звучало. При этом [хирурги 4-й больницы] на поведение коллег смотрят с недоумением: не могу сказать, что возмущены, но не одобряют,рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.
В то же время главврач подтвердил, что из-за смены маршрутизации пациентов на хирургов его больницы легла дополнительная нагрузка, однако, подчеркнул Аникин, она не критична.
Что касается оперативного управления, всё было сделано буквально в один день, и начали спокойно работать. Да, нагрузка повышенная, но она не запредельная. В отдельные моменты она увеличилась до 50%, но не в разы: извините, у нас не война, слава Богу, когда по трое суток хирурги не выходят из операционной. Мы не первый раз попадаем в ситуацию, когда вынуждены дополнительно принимать людей и привыкли оперативно действовать.
Также Константин Аникин заявил, что дополнительная нагрузка на хирургов будет оплачена соответствующе.
Любая дополнительная работа должна быть статистически просчитана и просчитана стоимость этой работы, и оплачена. Могу сказать совершенно точно, август заканчивается, после этого проводится отчёт, и если отделение сработало с повышенной нагрузкой (а оно сработало не одно, и операционный блок, и приёмное отделение, и реанимация), то, значит, оплачено будет всё сверх. Это естественно, тут не может быть других вариантов,говорит Аникин.
Напомним, сразу шесть хирургов ЦГБ № 1 написали заявления на увольнение, заявив о низком заработке и высоких нагрузках. Для проверки Минздрав направил комиссию и попытался уговорить медиков остаться в работе: одни из них уже забрал заявление. Ранее трое хирургов также разом собрались увольняться из Демидовской горбольницы. На замену увольняющимся медикам свердловский Минздрав отправил бригаду специалистов из Екатеринбурга.