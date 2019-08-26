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#300лет
В больнице № 4 опровергли слухи об увольнении хирургов вслед за коллегами с Вагонки
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В больнице № 4 опровергли слухи об увольнении хирургов вслед за коллегами с Вагонки

Сегодня, 14:31Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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