В больнице № 4 опровергли слухи об увольнении хирургов вслед за коллегами с Вагонки

Ранее Ura.ru со ссылкой на завотделением хирургии Демидовской больницы (в котором трое врачей также написали заявления на увольнение) Дениса Левченко сообщило, что медики в ГБ № 4 раздумывают над увольнением. Однако Константин Аникин заявил TagilCity.ru, что подобные слухи в их учреждение вызвали недоумение.

Это абсолютно недостоверная информация. Ни одного заявления — ни от хирургов, ни от кого-либо ещё — нет. У нас ни то что не думают об этом, а [хирурги] наоборот говорят, что надо всё равно людям помощь оказывать, что бы ни случилось — в сложной ситуации мы должны сплотиться и работать. Мыслей о том, чтобы написать заявление, даже ни разу не звучало. При этом [хирурги 4-й больницы] на поведение коллег смотрят с недоумением: не могу сказать, что возмущены, но не одобряют,рассказал TagilCity.ru Константин Аникин.

В то же время главврач подтвердил, что из-за смены маршрутизации пациентов на хирургов его больницы легла дополнительная нагрузка, однако, подчеркнул Аникин, она не критична.

Что касается оперативного управления, всё было сделано буквально в один день, и начали спокойно работать. Да, нагрузка повышенная, но она не запредельная. В отдельные моменты она увеличилась до 50%, но не в разы: извините, у нас не война, слава Богу, когда по трое суток хирурги не выходят из операционной. Мы не первый раз попадаем в ситуацию, когда вынуждены дополнительно принимать людей и привыкли оперативно действовать.

Также Константин Аникин заявил, что дополнительная нагрузка на хирургов будет оплачена соответствующе.

Любая дополнительная работа должна быть статистически просчитана и просчитана стоимость этой работы, и оплачена. Могу сказать совершенно точно, август заканчивается, после этого проводится отчёт, и если отделение сработало с повышенной нагрузкой (а оно сработало не одно, и операционный блок, и приёмное отделение, и реанимация), то, значит, оплачено будет всё сверх. Это естественно, тут не может быть других вариантов,говорит Аникин.