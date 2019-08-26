В Нижнем Тагиле установили 238 новых контейнеров для сбора мусора
С начала года «Компания «РИФЕЙ» установила на 71 контейнерную площадку в Нижнем Тагиле 238 контейнеров для сбора ТБО, что составляет более 50% от заявленной администрацией города потребности, сообщает пресс-служба регоператора.
Как рассказал исполнительный директор «Компании «РИФЕЙ» Федор Потапов, первоочередно по запросам управляющих компаний заменены контейнеры, пришедшие в негодность, задача второго этапа — доукомплектовать площадки. Работа по обновлению контейнерного парка продолжается.
Особое внимание удалятся частному сектору, там планируется постепенно обустраивать новые площадки, уходя от помешочного сбора мусора. Регоператор в скором времени планирует оборудовать три площадки для сбора ТКО на территории ТОС «Пограничный». С председателем территориального самоуправления Михаилом Карповым определены места для расположения контейнерных площадок. Обустройством площадок займется подрядчик, «РИФЕЙ» предоставит контейнеры на колесах и с крышками.
Кроме того, организован вывоз мусора в малых населенных пунктах, где ранее данная услуга не предоставлялась. Речь идет о поселках Висимо-Уткинск, Усть –Утка, Баронская, Антоновский. Также по требованию горожан и мэрии изменен график движения мусоровозов на Руднике, Старой Гальянке, Малой и Новой Кушве, Черемшанке, Голом Камне, Пырловке других районах.
В Нижнем Тагиле увеличено число спецтехики — в июле прибыли два легких маневренных самосвала и экскаватор-погрузчик, они направлены в частный сектор. Экскаватор применяется при ликвидации свалок.
На данный момент в городе ликвидировано 35 несанкционированных свалок, вывезено 4,6 тысячи кубометров мусора, идет ликвидация мусорных навалов, которые копились в городе и окрестностях десятками лет.
Заместитель начальника управления городским хозяйством Нижнего Тагила Игорь Комаров подчеркнул, что с «Компанией «РИФЕЙ» выстроена планомерная работа и все вопросы решаются в рабочем порядке.