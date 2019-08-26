В Нижнем Тагиле установили 238 новых контейнеров для сбора мусора

Как рассказал исполнительный директор «Компании «РИФЕЙ» Федор Потапов, первоочередно по запросам управляющих компаний заменены контейнеры, пришедшие в негодность, задача второго этапа — доукомплектовать площадки. Работа по обновлению контейнерного парка продолжается.

Особое внимание удалятся частному сектору, там планируется постепенно обустраивать новые площадки, уходя от помешочного сбора мусора. Регоператор в скором времени планирует оборудовать три площадки для сбора ТКО на территории ТОС «Пограничный». С председателем территориального самоуправления Михаилом Карповым определены места для расположения контейнерных площадок. Обустройством площадок займется подрядчик, «РИФЕЙ» предоставит контейнеры на колесах и с крышками.

Кроме того, организован вывоз мусора в малых населенных пунктах, где ранее данная услуга не предоставлялась. Речь идет о поселках Висимо-Уткинск, Усть –Утка, Баронская, Антоновский. Также по требованию горожан и мэрии изменен график движения мусоровозов на Руднике, Старой Гальянке, Малой и Новой Кушве, Черемшанке, Голом Камне, Пырловке других районах.

В Нижнем Тагиле увеличено число спецтехики — в июле прибыли два легких маневренных самосвала и экскаватор-погрузчик, они направлены в частный сектор. Экскаватор применяется при ликвидации свалок.

На данный момент в городе ликвидировано 35 несанкционированных свалок, вывезено 4,6 тысячи кубометров мусора, идет ликвидация мусорных навалов, которые копились в городе и окрестностях десятками лет.