В поликлиниках Нижнего Тагила устанавливают телефоны прямой связи со страховыми
В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в поликлиниках Нижнего Тагила начали устанавливать телефоны единого прямого канала связи со страховыми компаниями, сообщается на сайте регионального Минздрава.
Телефоны появились в городской поликлинике № 4, городской поликлинике № 3, в Гороноуральской районной больнице, в одном из филиалов Детской городской больницы.
Цель установки аппаратов — получение пациентами консультаций непосредственно в момент оказания медпомощи. Пациенту для того, чтобы связаться с представителем страховой, необходимо нажать всего одну кнопку. Нововведение поможет снизить нагрузку на медработников и поможет пациентам оперативно проконсультироваться по вопросам оказания медпомощи.
В поликлинике № 4 также установлена новая навигационная система, организованы сестринские посты на каждом этаже и крыле поликлиники, открыт новый процедурный кабинет.
В 2019 году в Свердловской области на развитие проекта «Новой модели поликлиники» выделено 99 миллионов рублей.