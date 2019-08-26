В поликлиниках Нижнего Тагила устанавливают телефоны прямой связи со страховыми

Телефоны появились в городской поликлинике № 4, городской поликлинике № 3, в Гороноуральской районной больнице, в одном из филиалов Детской городской больницы.

Цель установки аппаратов — получение пациентами консультаций непосредственно в момент оказания медпомощи. Пациенту для того, чтобы связаться с представителем страховой, необходимо нажать всего одну кнопку. Нововведение поможет снизить нагрузку на медработников и поможет пациентам оперативно проконсультироваться по вопросам оказания медпомощи.

В поликлинике № 4 также установлена новая навигационная система, организованы сестринские посты на каждом этаже и крыле поликлиники, открыт новый процедурный кабинет.