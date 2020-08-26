Активисты уберут мусор в лесах под Нижним Тагилом

Активисты уберут мусор в лесах под Нижним Тагилом

Сегодня, 17:13Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
27 и 28 августа в пригороде Нижнего Тагила пройдут экологические субботники по уборке несанкционированных свалок.

Как рассказал TagilCity.ru один из организаторов акции общественник Андрей Волегов, 27 августа уборка мусора пройдет на берегу Черноисточинского пруда. Сбор всех желающих — у кинотеатра «Родина» в 10:00.

28 августа экологическая акция пройдет в районе этнопарка «Ермаково городище». Сбор — у автозаправки по направлению к поселку Евстюниха.

Подобные мероприятия мы организуем каждый год. Люди охотно отзываются на призыв прибраться в природных местах отдыха. После уборки весь собранный мусор вывезет регоператор,рассказал Андрей Волегов.

Напомним, ранее по реке Чусовой прошел экологический сплав, в рамках которого добровольцы собрали 15 тонн мусора.

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