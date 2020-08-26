Активисты уберут мусор в лесах под Нижним Тагилом

Как рассказал TagilCity.ru один из организаторов акции общественник Андрей Волегов, 27 августа уборка мусора пройдет на берегу Черноисточинского пруда. Сбор всех желающих — у кинотеатра «Родина» в 10:00.
28 августа экологическая акция пройдет в районе этнопарка «Ермаково городище». Сбор — у автозаправки по направлению к поселку Евстюниха.
Подобные мероприятия мы организуем каждый год. Люди охотно отзываются на призыв прибраться в природных местах отдыха. После уборки весь собранный мусор вывезет регоператор,рассказал Андрей Волегов.
Напомним, ранее по реке Чусовой прошел экологический сплав, в рамках которого добровольцы собрали 15 тонн мусора.