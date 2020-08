Снова в школу или как помочь ребенку. Советы детских психологов Нижнего Тагила

Впереди новый учебный год. Для кого-то из школьников он станет первым, а кто-то вернется за парты после долгих каникул и «дистанционки». Психологи детской городской больницы Нижнего Тагила дали советы родителям, как помочь ребенку настроиться на учебу.

В начальной школе, по словам главного врача ДГБ Нижнего Тагила Дмитрия Клейменова, происходят большие изменения в развитии личности ребенка. Происходит формирование учебной деятельности, формируется позиция школьника, развивается самооценка, учебная мотивация, идет становление характера, а также ребенок утверждается в новом детском коллективе,отметил главврач. Большое значение для первоклассника имеет то, как дома родители грамотно его настроят на школу. Как это правильно сделать? 1. Для первоклашек, а также для тех учеников, которые переходят в среднее звено, важно познакомиться с новым распорядком школы, пообщаться с учителями, узнать о предметах, которые они будут изучать. В итоге ребенок не будет испытывать стресс, понимая, куда он пойдет и что будет делать. 2. Родителям важно проявлять внимание к успехам и неудачам школьника. Обсуждать с ребенком прошедший день, но не оценки, а эмоции — что понравилось на уроках, а что нет. В разговорах нужно сохранять безоценочную позицию и уважать ребенка как личность. Нужно много общаться с ребенком, искренне интересоваться его проблемами, психологически поддерживать,подчеркивают психологи ДГБ. Photo: pixabay.com 3. Будущего школьника стоит позитивно настраивать на учебный процесс. При выполнении домашнего задания родители должны быть помощниками, а не надсмотрщиками. Школьные требования предъявляют учителя, а дома у ребенка должен быть тот, кто мягко поможет ему при трудностях с уроками и подскажет, как лучше исправить ошибку. Использование физического насилия или крика недопустимы, рассказывают психологи. 4. Необходимо соблюдение режима дня: сон - не позднее 22.00, четырехразовое питание. Также в распорядке дня должно оставаться время для прогулок, занятий спортом и выездов на природу. Смена деятельности является источником мотивации и тренировкой психологических навыков. 5. Не нужно сразу же бросать ребенка во «взрослую жизнь», считают психологи. Если он привык слушать на ночь сказки или играть вечером в какие-либо игры, то стоить оставить эти традиции. Также не нужно запрещать ребенку брать в школу любимую игрушку, знакомая вещь в непривычной обстановке поможет ему расслабится. 6. Стоит контролировать время, проведенное ребенком за телевизором или компьютером. И не использовать их, как награду за сделанное домашнее задание. Photo: pixabay.com Этот учебный год станет особенным не только для первоклашек. Другие ребята вернутся в школу после дистанционного обучения и долгих летних каникул. В этом случае психологи также советуют позаботиться об адаптации. 1. Нужно восстановить режим дня и делать это постепенно. Например, давать больше нагрузки днем, чтобы ребенок уставал и раньше ложился спать. Родители совершают ошибку, начиная резко ставить будильник на 6-7 утра,рассказали психологи ДГБ Нижнего Тагила. 2. Не стоит заставлять ребенка садиться за учебники перед началом учебы. Пройденный ранее, но забытый материал лучше вспомнить в игровой форме, например, во время прогулки. Главное, по словам специалистов, избежать негативных эмоций, связанных с образовательным процессом. Photo: pixabay.com 3. Необходимо обсудить с ребенком новые школьные правила безопасности, введенные из-за пандемии коронавируса — измерение температуры, мытье рук. Также для ребенка может стать неприятной новостью то, что ему придется меньше общаться в школе с друзьями из других классов, ведь контакты учеников будут ограничены. В этом случае стоит поддержать ребенка и объяснить, что эти временные меры. Волнение перед школой испытывают и родители, и дети. По мнению психологов, справиться с ним помогут любовь, внимание и совместные планы. Слова «горжусь тобой», «как здорово, что ты есть», «у тебя все получится» — это лучший стимулятор для успешной учебы,считают специалисты.

