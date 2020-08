Свердловская область вошла в пятерку регионов России с самым грязным воздухом

Свердловская область вошла в первую пятерку регионов России, имеющих самый грязный воздух, сообщает РБК.

Согласно отчету консалтинговой сети FinExpertiza, в топ-5 регионов вошли (по данным за 2019 год): Красноярский край (2623 тысяч тонн); Кемеровская область (1830 тысяч тонн); Ханты-Мансийский автономный округ (1343 тысяч тонн); Свердловская область (1036 тысяч тонн); ЯНАО (787 тысяч тонн). В общей сложности в 2019 году выбросы российских заводов и транспорта в атмосферу составили 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ. Таким образом, около 155 килограмм вредных газов приходится на каждого российского жителя. Эти данные аналитики FinExpertiza получили на основании докладов Росприроднадзора, которые учитывают отчеты кампаний о выбросах и информацию о выбросах автомобилей. В Нижнем Тагиле жители города нередко жалуются на смог, оранжевые или серые дымки в небе. Предприятия, работающие в городе, каждый год выбрасывают в атмосферу различные вредные вещества. TagilCity.ru составило список наиболее опасных из них. Топ самых ядовитых веществ с предприятий Нижнего Тагила

