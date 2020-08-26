«Уралбиофарм» прекратит продажу «Цитрамона-П» по указу Росздравнадзора

«Уралбиофарм» прекратит продажу «Цитрамона-П» по указу Росздравнадзора

Сегодня, 11:51Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Некоторые лекарства, произведенные на екатеринбургском предприятии «Уралбиофрам» отозваны из обращения, сообщает Znak.com.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения отозвана из продажи серия препарата «Цитрамон П», он не соответствует качеству. Кроме того, из обращения отозваны таблетки «Мулкатин».

Несоответствие нормам было выявлено в ходе проверки ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения».

Контроль за изъятием препаратов из продажи возложен на территориальные органы Росздравнадзора.

Отчет о расследовании о некачественных лекарствах должен быть предоставлен до 8 сентября.

Напомним, что ранее Росздравнадзор нашел нарушения по лечению коронавирусных больных в Свердловской области.

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