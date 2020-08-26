«Уралбиофарм» прекратит продажу «Цитрамона-П» по указу Росздравнадзора

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения отозвана из продажи серия препарата «Цитрамон П», он не соответствует качеству. Кроме того, из обращения отозваны таблетки «Мулкатин».
Несоответствие нормам было выявлено в ходе проверки ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения».
Контроль за изъятием препаратов из продажи возложен на территориальные органы Росздравнадзора.
Отчет о расследовании о некачественных лекарствах должен быть предоставлен до 8 сентября.
Напомним, что ранее Росздравнадзор нашел нарушения по лечению коронавирусных больных в Свердловской области.