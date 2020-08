За сутки с 25 по 26 августа в Нижнем Тагиле подтвердили 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего за время пандемии в городе выявлено 1468 случаев заражения. В Свердловской области количество заболевших составляет 24 720 человек, из них 122 случая подтверждено за последние сутки. Число выздоровевших составляет 19 696, а скончавшихся — 432.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter