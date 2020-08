За минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 12 летальных случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

Всего от инфекции за время пандемии скончались 432 человека. В Свердловской области за сутки выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом. В общей сложности инфекция была выявлена у 24 720 человек, из них 19 686 — выздоровели. 99 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у 270 состояние расценивается как средней тяжести.

