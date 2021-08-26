Первоуральских пациентов COVID-госпиталя эвакуировали из-за лесных пожаров

Горбольница на Динасе в Первоуральске был вынуждена эвакуировать своих пациентов из-за угрозы задымления от пожара в соседнем лесу.

В итоге больных вывезли в лечебницу на Металлургов, 3а и в медицинские учреждения ближайших городов – Ревды и Екатеринбурга. Некоторых из 150 человек отправили долечиваться дома под наблюдением участковых терапевтов, пишет Znak.com. По словам представителя регионального минздрава, бригады скорой помощи и служба медицины катастроф сработали слажено. Эвакуированный госпиталь вновь заработает после того, как будут устранены последствия пожара. Сотни гектаров леса горят под Первоуральском уже не первые сутки. Общая площадь, охваченная огнём в Свердловской области, составляет 6 595 гектаров. В Свердловской области 14 лесных пожаров взяли под контроль

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