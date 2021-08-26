Первоуральских пациентов COVID-госпиталя эвакуировали из-за лесных пожаров

Первоуральских пациентов COVID-госпиталя эвакуировали из-за лесных пожаров
Первоуральских пациентов COVID-госпиталя эвакуировали из-за лесных пожаров
Сегодня, 15:02Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Горбольница на Динасе в Первоуральске был вынуждена эвакуировать своих пациентов из-за угрозы задымления от пожара в соседнем лесу.

В итоге больных вывезли в лечебницу на Металлургов, 3а и в медицинские учреждения ближайших городов – Ревды и Екатеринбурга. Некоторых из 150 человек отправили долечиваться дома под наблюдением участковых терапевтов, пишет Znak.com. По словам представителя регионального минздрава, бригады скорой помощи и служба медицины катастроф сработали слажено.

Эвакуированный госпиталь вновь заработает после того, как будут устранены последствия пожара.

Сотни гектаров леса горят под Первоуральском уже не первые сутки. Общая площадь, охваченная огнём в Свердловской области, составляет 6 595 гектаров.

Сюжеты:
Первоуральск
Материалы по теме:
пожарлесной пожармедикипожары в Свердловской областикоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы