Первоуральских пациентов COVID-госпиталя эвакуировали из-за лесных пожаров

В итоге больных вывезли в лечебницу на Металлургов, 3а и в медицинские учреждения ближайших городов – Ревды и Екатеринбурга. Некоторых из 150 человек отправили долечиваться дома под наблюдением участковых терапевтов, пишет Znak.com. По словам представителя регионального минздрава, бригады скорой помощи и служба медицины катастроф сработали слажено.
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