Синоптики рассказали о сроках рассеивания смога от пожаров в Екатеринбурге

Дым, окутавший столицу, идет от пожаров под Ревдой и Первоуральском, пишет Znak. Однако из-за того, что ветер в последние дни дует преимущественно с юга, смог также принесло и из других мест, где горят леса — Каменска-Уральского, Камышлова, Челябинской области и Башкирии.