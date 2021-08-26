Синоптики рассказали о сроках рассеивания смога от пожаров в Екатеринбурге

Синоптики рассказали о сроках рассеивания смога от пожаров в Екатеринбурге
Синоптики рассказали о сроках рассеивания смога от пожаров в Екатеринбурге
Сегодня, 16:53Здоровье и экологияФото: 1MI
Смог от лесных пожаров, который накрыл Екатеринбург 26 августа, рассеется в ближайшие несколько дней, заявила главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко.

Дым, окутавший столицу, идет от пожаров под Ревдой и Первоуральском, пишет Znak. Однако из-за того, что ветер в последние дни дует преимущественно с юга, смог также принесло и из других мест, где горят леса — Каменска-Уральского, Камышлова, Челябинской области и Башкирии.

Напомним, в окрестностях Екатеринбурге на данный момент горит более тысячи гектаров леса. Самые крупные очаги находятся под Ревдой, Первоуральском и Верхней Пышмой. В общей сложности в регионе площадь пожаров составляет 6,5 тысячи гектаров. В некоторых городах из-за задымления концентрация вредных веществ превышает нормативы.

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Екатеринбург
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