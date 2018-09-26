Штормовое предупреждение и пожароопасность объявлены на севере Свердловской области

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожароопасности в лесах из-за теплой погоды и усилении ветра до 17 м/с.

Свердловчан просят быть осторожными с огнем, а муниципальные власти держать ситуацию с природными пожарами на особом контроле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.