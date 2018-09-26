Штормовое предупреждение и пожароопасность объявлены на севере Свердловской области
Сегодня, 11:40Здоровье и экология
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На севере Свердловской области из-за усиления ветра до 17 м/с возникает высокая пожароопасность.
Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о высокой пожароопасности в лесах из-за теплой погоды и усилении ветра до 17 м/с.
Свердловчан просят быть осторожными с огнем, а муниципальные власти держать ситуацию с природными пожарами на особом контроле, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
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