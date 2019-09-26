Росприроднадзор опубликовал список нарушений на ВГОКе

Согласно предписаниям, комбинат осуществлял сброс загрязненных веществ в Нижне-выйское водохранилище без разрешающей документации с конца мая 2018 до конца года.

Предписание за несанкционированное складирование отходов, в результате чего произошла порча земли Росприроднадзор вынес 7 июня 2019 года. Устранить проблему комбинат должен до 17 мая 2021 года.

Также ВГОК производил выброс вредных веществ в атмосферу без специального разрешения с 1 января 2019 года до момента окончания проверки. В предписании от 7 июня 2019 года сказано, что горно-обогатительный производитель допустил ошибки в оформлении деклараций за 2016, 2017 и 2018 год. Срок исполнения — 12 июня 2019 года.

У предприятия отсутствовал проект мониторинга состояния окружающей среды и отчет о проверке геологический среды за 2007–2012 годы. Предоставить документы по осуществлению мониторинга ВГОК должен до 25 октября 2021 года.

ВГОК не осуществил контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов в 2018 году. Предельный срок выполнения рекомендаций до 22 января следующего года. Помимо этого, комбинат должен представить документы, подтверждающие право пользования недрами на всей площади горного отвода. Сейчас же площадь лицензионного участка меньше, чем заявлена.