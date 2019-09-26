В детской городской больнице Нижнего Тагила заменят два рентгеновских аппарата

Принципиально аппараты ничем не отличаются, разве что новизной. Тем не менее, прошлые аппараты больше использовать нельзя,рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клейменов.

Новые аппараты будут установлены в здании детского стационара на улице Коминтерна. 24 сентября на сайте госзакупок уже появился конкурс на демонтаж старого оборудования, начальная стоимость составляет порядка 325 тысяч рублей.