В детской городской больнице Нижнего Тагила заменят два рентгеновских аппарата
Сегодня, 11:15Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В детской городской больнице Нижнего Тагила до конца года установят два новых рентгеновских аппарата. У старых истёк срок эксплуатации, а новые предоставит Минздрав, рассказал TagilCity.ru главный врач Дмитрий Клейменов.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Принципиально аппараты ничем не отличаются, разве что новизной. Тем не менее, прошлые аппараты больше использовать нельзя,рассказал TagilCity.ru Дмитрий Клейменов.
Новые аппараты будут установлены в здании детского стационара на улице Коминтерна. 24 сентября на сайте госзакупок уже появился конкурс на демонтаж старого оборудования, начальная стоимость составляет порядка 325 тысяч рублей.
Сроки поставки и стоимость нового оборудования в Минздраве не уточнили. Согласно данным с сайта госзакупок, Министерство здравоохранения области в июле закупило 16 рентгеновских аппаратов на общую сумму 152 миллиона рублей.
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