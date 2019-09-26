«Водоканал-НТ» обязали до декабря провести мероприятия по снижению вредных выбросов
Роспотребнадзор проводил плановую проверку с 20 мая 2019 года в течение 20 дней. В ходе мониторинга на «Водоканале-НТ» было выявлено 12 нарушений.
Согласно предписанию 21 июня 2019 года, «Водоканал-НТ» не проводил мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и копил механические и биологические отходы более 11 месяцев. Предельная дата исполнения — 2 декабря этого года.
Также организация осуществляет выброс загрязняющих веществ в сточные воды реки Тагил, превышающий норму, в период с 25 февраля 2018 года по 26 октября 2018 года. С 24 марта по 26 марта 2018 года организацией осуществлялось пользование ресурсами реки Тагил без документов на разрешение пользования объектом.
Выброс вредных веществ в атмосферу происходил без согласования мероприятия с Министерством природных ресурсов и экологии СО. Дата предельного исполнения предписания — 2 декабря 2019 года.
Напомним, что в Евгений Куйвашев во время отчета в Минприроды отметил, что за год реализации экологических проектов удалось снизить объем выбросов от стационарных источников в среднем на 7,7%, а в Нижнем Тагиле — на 11,3%.