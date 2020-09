За последние сутки в Нижнем Тагиле коронавирус был зафиксирован у 10 человек, сообщает оперштаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1794 тагильчан. В Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировали 139 случаев заражения COVID-19, всего количество выявленных случаев достигло 28 575. Из больниц по выздоровлению выписано 64 свердловчанина, общее число выписанных составило 21 519 пациентов. От новой коронавирусной инфекции умерли три человека, всего зарегистрировано 592 летальных случая.

