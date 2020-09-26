Екатеринбурженка пожаловалась на отказ от госпитализации из-за COVID-19

Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила в Facebook о ситуации с ее матерью, которую с трудом определили для обследования и лечения в ЦГБ № 3. По ее словам, ей позвонила администратор больницы и сказала, что пенсионерку принять не смогут, так как медучреждение перепрофилируют под COVID-19.
Порталу Е1 в оперативном штабе заявили, что это позволит обеспечить готовность здравоохранения к дополнительной нагрузке в период пандемии коронавируса и сезонных заболеваний. Пациенты, которые на данным момент находятся в стационаре, направляются в другие медучреждения.
Напомним, по приказу областного Минздрава детские больницы Свердловской области опять перепрофилируют под COVID-19.