Екатеринбурженка пожаловалась на отказ от госпитализации из-за COVID-19

Екатеринбурженка пожаловалась на отказ от госпитализации из-за COVID-19

Сегодня, 12:47Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В стационаре ЦГБ № 3 в Екатеринбурге перепрофилируют 100 коек для больных коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

Одна из жительниц Екатеринбурга сообщила в Facebook о ситуации с ее матерью, которую с трудом определили для обследования и лечения в ЦГБ № 3. По ее словам, ей позвонила администратор больницы и сказала, что пенсионерку принять не смогут, так как медучреждение перепрофилируют под COVID-19.

Порталу Е1 в оперативном штабе заявили, что это позволит обеспечить готовность здравоохранения к дополнительной нагрузке в период пандемии коронавируса и сезонных заболеваний. Пациенты, которые на данным момент находятся в стационаре, направляются в другие медучреждения.

Напомним, по приказу областного Минздрава детские больницы Свердловской области опять перепрофилируют под COVID-19.

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