Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной информации о выбросах

Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной информации о выбросах

Сегодня, 12:18Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК в ходе проверки Росприроднадзора были выявлены нарушения, касающиеся выбросов вредных веществ в воздух.

Проверка прошла в плановом режиме с 18 августа по 14 сентября. О ней предприятие было предупреждено заранее.

Первое нарушение касается предоставления недостоверных данных в отчетности о количестве выбросов за год.

В нарушение требований природоохранного законодательства, в отчете федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) за 2018, 2019 гг. (Основная площадка), АО «ЕВРАЗ НТМК» представлена недостоверная информация. Срок исполнения до 08.02.2021, сказано в отчете.

Кроме того, неправильно была оформлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. Нарушение должно быть устранено до 26 апреля 2021 года.

Также ЕВРАЗ-НТМК предоставляет неполную и недостоверную информацию об источниках выбросов вредных веществ. Срок устранения нарушения установлен до 25 января 2021 года.

Еще одно нарушение касается неправильной эксплуатации пылегазоочистного оборудования.

АО «ЕВРАЗ-НТМК» в 2019 году эксплуатировало пылегазоочистное оборудование с отклонением от показателей, соответствующих проектным или полученным в результате пуско-наладочных работ, говорится в результатах проверки.

Исправить ситуацию предприятие должно до 4 октября 2021 года.

В отношении ЕВРАЗ-НТМК и ответственных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении.

На запрос редакции TagilCity.ru на момент публикации предприятие не ответило.

Напомним, ранее с сообщением в природоохранную прокуратуру о загрязнении Верхнего Прудка, где располагается база отдыха НТМК, обратился эколог Андрей Волегов. Он попросил проверить территорию на предмет загрязнений. В результате были выявлены нарушения, касающиеся неправомерного сброса отходов в Верхний Прудок. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК было вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.

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