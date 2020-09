Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной информации о выбросах

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК в ходе проверки Росприроднадзора были выявлены нарушения, касающиеся выбросов вредных веществ в воздух.

Проверка прошла в плановом режиме с 18 августа по 14 сентября. О ней предприятие было предупреждено заранее. Первое нарушение касается предоставления недостоверных данных в отчетности о количестве выбросов за год. В нарушение требований природоохранного законодательства, в отчете федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) за 2018, 2019 гг. (Основная площадка), АО «ЕВРАЗ НТМК» представлена недостоверная информация. Срок исполнения до 08.02.2021, сказано в отчете. Кроме того, неправильно была оформлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. Нарушение должно быть устранено до 26 апреля 2021 года. Также ЕВРАЗ-НТМК предоставляет неполную и недостоверную информацию об источниках выбросов вредных веществ. Срок устранения нарушения установлен до 25 января 2021 года. Еще одно нарушение касается неправильной эксплуатации пылегазоочистного оборудования. АО «ЕВРАЗ-НТМК» в 2019 году эксплуатировало пылегазоочистное оборудование с отклонением от показателей, соответствующих проектным или полученным в результате пуско-наладочных работ, говорится в результатах проверки. Исправить ситуацию предприятие должно до 4 октября 2021 года. В отношении ЕВРАЗ-НТМК и ответственных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении. На запрос редакции TagilCity.ru на момент публикации предприятие не ответило. Напомним, ранее с сообщением в природоохранную прокуратуру о загрязнении Верхнего Прудка, где располагается база отдыха НТМК, обратился эколог Андрей Волегов. Он попросил проверить территорию на предмет загрязнений. В результате были выявлены нарушения, касающиеся неправомерного сброса отходов в Верхний Прудок. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК было вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. В прокуратуре рассказали какое наказание ждет НТМК за загрязнение Верхнего Прудка

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter