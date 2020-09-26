Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной информации о выбросах

Напомним, ранее с сообщением в природоохранную прокуратуру о загрязнении Верхнего Прудка, где располагается база отдыха НТМК, обратился эколог Андрей Волегов. Он попросил проверить территорию на предмет загрязнений. В результате были выявлены нарушения, касающиеся неправомерного сброса отходов в Верхний Прудок. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК было вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.