Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной информации о выбросах

Проверка прошла в плановом режиме с 18 августа по 14 сентября. О ней предприятие было предупреждено заранее.
Первое нарушение касается предоставления недостоверных данных в отчетности о количестве выбросов за год.
В нарушение требований природоохранного законодательства, в отчете федерального статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) за 2018, 2019 гг. (Основная площадка), АО «ЕВРАЗ НТМК» представлена недостоверная информация. Срок исполнения до 08.02.2021, сказано в отчете.
Кроме того, неправильно была оформлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. Нарушение должно быть устранено до 26 апреля 2021 года.
Также ЕВРАЗ-НТМК предоставляет неполную и недостоверную информацию об источниках выбросов вредных веществ. Срок устранения нарушения установлен до 25 января 2021 года.
Еще одно нарушение касается неправильной эксплуатации пылегазоочистного оборудования.
АО «ЕВРАЗ-НТМК» в 2019 году эксплуатировало пылегазоочистное оборудование с отклонением от показателей, соответствующих проектным или полученным в результате пуско-наладочных работ, говорится в результатах проверки.
Исправить ситуацию предприятие должно до 4 октября 2021 года.
В отношении ЕВРАЗ-НТМК и ответственных лиц были составлены протоколы об административном правонарушении.
На запрос редакции TagilCity.ru на момент публикации предприятие не ответило.
Напомним, ранее с сообщением в природоохранную прокуратуру о загрязнении Верхнего Прудка, где располагается база отдыха НТМК, обратился эколог Андрей Волегов. Он попросил проверить территорию на предмет загрязнений. В результате были выявлены нарушения, касающиеся неправомерного сброса отходов в Верхний Прудок. В адрес операционного директора АО ЕВРАЗ-НТМК было вынесено представление об устранении нарушений, требование исключить в дальнейшем подобные нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Также в отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.