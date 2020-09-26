Росприроднадзор выявил загрязнение рек Нижнего Тагила сточными водами с ЕВРАЗ-НТМК

Росприроднадзор выявил загрязнение рек Нижнего Тагила сточными водами с ЕВРАЗ-НТМК

Сегодня, 14:09Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле Росприроднадзор в ходе плановой проверки на ЕВРАЗ-НТМК вывил нарушения, касающиеся сброса сточных вод в реки Малая Кушва, Сухая Ольховка и Вязовка.

Проверка проходила с 18 августа по 14 сентября. О ней предприятие было предупреждено заранее. Ее целью была проверка соблюдения требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Согласно результатам, НТМК осуществляет сброс загрязняющих веществ в реки Малая Кушва, Сухая Ольховка и Вязовка с нарушением требований к охране водных объектов в части несоблюдения установленных нормативов. В результате это привело к загрязнению рек.

Кроме того, предприятие не имеет решения о предоставлении водного объекта в пользование, что не позволяет ему осуществлять сброс.

Росприроднадзор вынес предписание об устранении нарушений до 4 октября 2021 года.

На запрос редакции TagilCity.ru на момент публикации предприятие не ответило.

Напомним, по результатам этой же плановой проверки, Росприроднадзором были выявлены нарушения, касающиеся выбросов вредных веществ в воздух. В частности, ЕВРАЗ-НТМК предоставляло недостоверные данные о количестве выбросов за год и их источниках, неправильно оформило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. В результате в отношении НТМК и ответственных лиц были составлены административные протоколы.

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