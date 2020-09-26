Росприроднадзор выявил загрязнение рек Нижнего Тагила сточными водами с ЕВРАЗ-НТМК

Напомним, по результатам этой же плановой проверки, Росприроднадзором были выявлены нарушения, касающиеся выбросов вредных веществ в воздух. В частности, ЕВРАЗ-НТМК предоставляло недостоверные данные о количестве выбросов за год и их источниках, неправильно оформило декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. В результате в отношении НТМК и ответственных лиц были составлены административные протоколы.