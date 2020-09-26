В Нижнем Тагиле школьники провели эко-субботник и посадили деревья

В Нижнем Тагиле школьники провели эко-субботник и посадили деревья

Сегодня, 20:26Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Ученики школы № 65 в Нижнем Тагиле вышли на субботник 26 сентября, сообщается в группе во «Вконтакте» «ЧП Нижний Тагил».

Участие приняли дети из средних и старших классов. Учитель одного из классов рассказала об энтузиазме с которым приняли дети новость о субботнике.

Школьников разделили на пять команд. После того как была убрана территория учебного заведения, дети отправились собирать мусор за её пределы. Учениками было собрано 50 мешков с мусором. Некоторые ребята высадили сосны и дубы, взамен сломанных ураганом деревьев.

Photo:группа во «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил»

После субботника детей угостили чаем. Мероприятие было приурочено к четырём акциям, две проходят по всей России, одна региональная и одна проводится в Нижнем Тагиле: «Всемирный день чистоты «Сделаем», «Экодежурный по стране», «Сохраним лес», «Крышки для малышки».

Напомним, 22 сентября на экосубботнике в Нижнем Тагиле добровольцы собрали 140 мешков мусора.

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