В Нижнем Тагиле школьники провели эко-субботник и посадили деревья

Школьников разделили на пять команд. После того как была убрана территория учебного заведения, дети отправились собирать мусор за её пределы. Учениками было собрано 50 мешков с мусором. Некоторые ребята высадили сосны и дубы, взамен сломанных ураганом деревьев.