Результаты замеров, смог и грязные реки. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

В конце недели мы традиционно подводим итоги наших ежедневных замеров воздуха, а также рассказываем о других экологических событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Во время двухминутных замеров газоанализатор фиксировал в воздухе вещества-загрязнители в течение трех из семи дней: 20 сентября — диоксид азота — до 4,3 мг/м3, диоксид серы — до 0,9 мг/м3, сероводород — до 0,32 мг/м3.

— диоксид азота — до 4,3 мг/м3, диоксид серы — до 0,9 мг/м3, сероводород — до 0,32 мг/м3. 23 сентября — диоксид азота — до 1,6 мг/м3, сероводород — до 0,12 мг/м3, синильная кислота — до 0,1 мг/м3.

— диоксид азота — до 1,6 мг/м3, сероводород — до 0,12 мг/м3, синильная кислота — до 0,1 мг/м3. 25 сентября — диоксид азота — до 2,6 мг/м3, диоксид серы — до 0,2 мг/м3, сероводород — до 0,13 мг/м3. Контрольные 20-минутные замеры выявляли превышение ПДК в два дня: 23 сентября — диоксида азота в 1,5 раза (0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3) и 25 сентября — сероводорода в 3,7 раза (0,03 мг/м3 при норме 0,008 мг/м3). Превышение сероводорода в 3,7 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 сентября При этом на этой неделе в Свердловской области было объявлено предупреждение об неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных веществ в воздухе. Предупреждение действует с 21 сентября до вечера 26 сентября. Смог накроет Свердловскую область до конца недели Минприроды опубликовало данные о городах-участниках программы «Чистый воздух», где с 2017 по 2020 года сократилось загрязнение воздуха. В ведомстве уточнили, что речь идет о Братске, Красноярске, Новокузнецке, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске и Липецке. Как мы видим, Нижний Тагил в этот список не вошел. Минприрода: в 7 городах России сократились показатели загрязнения за три года Помимо ухудшавшегося состояния воздуха, в Свердловской области стабильно отравляются реки. Регион стал лидером по числу загрязнений водоемов. За 13,5 лет Росгидромет зафиксировал в Свердловской области рекордное среди всех регионов России число случаев загрязнений рек — 7 075 раз. Из них 1880 стали экстремальными. Чаще всего страдали реки Исеть и Патрушиха на территории Екатеринбурга, Чусовая под Первоуральском, а также Северушка, Тура, Салда, Нейва, Пышма и Тагил. Лидером по числу загрязнений водоемов в России стала Свердловская область

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