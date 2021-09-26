Заморозки и шквалистый ветер – синоптики предупредили о непогоде в Нижнем Тагиле

По прогнозам синоптиков температура воздуха в ночные часы в Нижнем Тагиле и пригороде 27 сентября будет до минус пяти градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке в +9 градусов. Местами будет около 4 градусов выше нуля.
Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду.
В ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают о возможных последствиях непогоды - обрывы линий электропередач, перебои с электроэнергией, интернетом и сотовой связью, обрушения металлических и рекламных конструкций.
Напомним, в Екатеринбурге сильным ветром оторвало крышу на одном из корпусов УрФУ.