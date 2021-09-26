Заморозки и шквалистый ветер – синоптики предупредили о непогоде в Нижнем Тагиле

Заморозки и шквалистый ветер – синоптики предупредили о непогоде в Нижнем Тагиле
Заморозки и шквалистый ветер – синоптики предупредили о непогоде в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:07Здоровье и экологияФото: Flickr
В ближайшие два дня в Нижнем Тагиле ожидается шквалистый ветер и заморозки.

По прогнозам синоптиков температура воздуха в ночные часы в Нижнем Тагиле и пригороде 27 сентября будет до минус пяти градусов. Днем столбик термометра остановится на отметке в +9 градусов. Местами будет около 4 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 20 метров в секунду.

В ЕДДС Нижнего Тагила предупреждают о возможных последствиях непогоды - обрывы линий электропередач, перебои с электроэнергией, интернетом и сотовой связью, обрушения металлических и рекламных конструкций.

Напомним, в Екатеринбурге сильным ветром оторвало крышу на одном из корпусов УрФУ.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаЭто Нижний Тагил
Материалы по теме:
МЧСЕДДСветерзаморозкисильный ветер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы