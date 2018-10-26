Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось

Курение в коридоре стационара Демидовской городской больницы продолжается, несмотря на запрещающие правила. Администрация больницы говорит о том, что внутренние правила не позволяют курить в здании и нарушителей наказывают. Однако при посещении медучреждения редакцией TagilCity.ru увидела, что в коридоре вблизи операционной и перевязочной по-прежнему курят.

Дымят, как и дымили. Курят, сколько нахожусь здесь – никогда не прекращалось. От одежды и волос несет табаком после того, как сходишь в туалет. В коридоре вонь стоит, рядом операционная, здесь же перевязочная, пожаловалась пациентка отделения.

23 октября и. о. главного врача Виктория Набока в письменном ответе на запрос редакции TagilCity.ru сообщила, что при поступлении в стационарные отделения Демидовской больницы пациентов знакомят с правилами внутреннего распорядка. В правилах есть пункт о запрете курения в медучреждении.

Согласно Федеральному закону №15 от 23.02.2013 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», запрещено курение на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских услуг. В исполнении норм этого закона составлена и утверждена часть правил внутреннего распорядка для пациентов ГБУЗ СО «Демидовская ГБ». При поступлении в стационарные отделения пациентом производится ознакомление с «Правилами внутреннего распорядка» для пациентов. После прочтения пациент собственноручно ставит подпись в документе, сообщила и.о. главного врача Виктория Набока.

Редакция TagilCity.ru побывала в стационаре Демидовской больницы 25 октября. При входе в гнойно-хирургическое отделение на 2 этаже чувствовался запах табачного дыма. В коридоре отделения запах был устойчивый. Редакция прошла по коридору в сторону уборных, где, по словам пациентов, собираются курильщики. Курящие замечены не были, но на батарее была обнаружена банка с окурками.

Пациенты отделения говорят, что курение в коридоре отделения не прекращалось. Одежда пахнет табачным дымом после посещения туалета и перевязочной, рассказала пожилая женщина.

По словам пациентки отделения, медперсонал никаких замечаний курильщикам не делает. Кроме того, лечащиеся замечали и медиков в «курилке» в конце коридора.

Никто им ничего не говорит. О каких мерах Вы спрашиваете? Никто тут ничего не предпринимает. Они вон сами ходят покурить на этаже. С других этажей курильщики к нам ходят. Все провоняло, невозможно уже, ответила на вопрос о мерах пресечения курения пациентка.

Редакция исследовала 3 и 4 этажи больницы. На этих этажах характерного запаха табака не было. Также не было ни пепла на полу, ни приспособлений для окурков.

В письменном ответе ДЦГБ редакции TagilCity.ru есть пункт с пояснениями, что на территории больницы установлены камеры для предотвращения курения. Информация о выявленных нарушениях передается в полицию. Действительно, в коридорах были таблички о запрете курения и наличии камер.

Для предотвращения курения на территории медучреждения установлены камеры видеофиксации. При выявлении нарушения сотрудником медучреждения составляется акт с целью передачи его в районный отдел полиции, ответила и.о.главврача Виктория Набока.