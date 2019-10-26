Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено ещё на два дня
Сегодня, 13:57Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Предупреждение об усилении ветра в Свердловской области продлено ещё на два дня — 27 и 28 октября, сообщает МКУ ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В эти дни ожидаемая скорость ветра составит 17-22 м/с, местами с порывами до 25 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций тагильчан просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
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