Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено ещё на два дня

В эти дни ожидаемая скорость ветра составит 17-22 м/с, местами с порывами до 25 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций тагильчан просят обращаться в Единую дежурно-диспетчерская службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.