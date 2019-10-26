В Нижнем Тагиле завод по переработке продуктов металлургии работал без разрешения

По информации с официального сайта Нижнего Тагила, ООО «ГСД-Р» работает в Нижнем Тагиле с 2018 года на территории бывшего завода огнеупоров. Компания занимается вторичной переработкой продуктов чёрной металлургии с высоким содержанием цинка при помощи вельц-технологий. Одним из учредителей производства является швейцарская компания «Глобал Стил Даст Лтд.» (Global Steel Dust Ltd.).

Весной и летом этого года природоохранная прокуратура провела проверку компании и предупредила, что без разрешения нельзя начинать производство. Руководство ООО «ГСД-Р» заявило, что пока проводит лишь запуск наладочных работ. Однако при помощи налоговых органов уставлено, что запуск продукции уже начат.

В связи с этим природоохранная прокуратура через Тагилстроевский районный суд намерена остановить производство до получения предприятием разрешительных документов.

Здесь важен момент, что расстоянии примерно 300-500 метров от данной производственной площадки размещаются жилые постройки, коллективные сады и социальные объекты. По действующему санитарно-эпидемиологическому законодательству, с учётом используемых на предприятии веществ, размер санитарно-защитной зоны не может быть менее одного километра. Таким образом до установления защитной зоны предприятие не сможет работать законно,рассказал старший природоохранный прокурор Дмитрий Исаков.

Ранее предприятие уже пыталось согласовать санитарную зону меньше, чем положено по закону, но Роспотребнадзор отказал.

Кроме иска в суда прокуратура направила в администрацию города предложение расторгнуть с ООО «ГСД-Р» договор аренды, который заключён на 49 лет. В договоре обозначен пункт, что деятельность арендатора не должна нарушать экологическую обстановку.