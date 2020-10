Администрация ГГО не обеспечила исправное состояние сооружений водохранилищ

Администрация Горноуральского ГО не в полной мере обеспечила технически исправное состояние Башкарского и Висимского водохранилищ.

С 20 по 22 октября Ростехнадзор провел внеплановую проверку состояния гидротехнических сооружений Горноуральского городского округа и прилегающей территории. В результате было выявлено семь нарушений, касающихся ненадлежащего содержания водохранилищ. Согласно результатам проверки, не в полной мере проводится контроль за показателями состояния ГТС Башкарского водохранилища. В частности, не реализуются меры по обеспечению технически исправного состояния: Нет ледозащитного сооружения, запроектированного ООО НПП «Проект Стройкомплекс» в составе проекта 2004 года «Капитальный ремонт гидроузла на реке Ямбарка»;

Отсутствует железобетонная облицовка к репления верхового откоса в районе паводкового водосброса;

На водоотводящем тракте отсутствуют плиты крепления, частично разрушены железобетонные конструкции с оголением арматуры, отсутствуют перила в нижней части быстротока. Все эти три нарушения должны быть устранены до 1 октября 2021 года. Часть нарушений касается эксплуатации гидротехнических сооружений Висимского водохранилища: не в полной мере проводится контроль за состоянием бетонных конструкций паводкового водосброса, креплениями правого откоса подводящего канала (плиты деформированы), креплениями правого откоса отводящего канала и водобойного колодца (плиты разрушены). Напомним, ранее жители поселка Горноуральский жаловались на отсутствие отопления. Они выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день подачи отопления произошел прорыв трубы в одном из домов. Позднее была отключена котельная. В администрации Горноуральского ГО причиной назвали коммунальные аварии на участках тепловой магистрали и неработающие отсекающие задвижки на тепловых сетях. Кроме того, там сообщили об износе единственной котельной и тепловых сетей на 80%. Котельная Горноуральского ГО оказалась изношена на 80%

