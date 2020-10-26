Администрация ГГО не обеспечила исправное состояние сооружений водохранилищ

Напомним, ранее жители поселка Горноуральский жаловались на отсутствие отопления. Они выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день подачи отопления произошел прорыв трубы в одном из домов. Позднее была отключена котельная. В администрации Горноуральского ГО причиной назвали коммунальные аварии на участках тепловой магистрали и неработающие отсекающие задвижки на тепловых сетях. Кроме того, там сообщили об износе единственной котельной и тепловых сетей на 80%.