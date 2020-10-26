Минприроды Свердловской области ищет подрядчика для очистки Черноисточинского пруда

В 2020 году будут выполнены подготовительные работы. В 2021 году начнётся очистка на первом участке — в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы. В 2022 году она закончится. В 2023 году будет проведена очистка второго участка — в районе шламонакопителя,указывается в конкурсной документации.