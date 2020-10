Названа возможная причина роста количества бессимптомных «ковидных» больных

Ученые высказали мнение почему увеличивается количество больных коронавирусом, у которых заболевание протекает без симптомов, пишет ИА «Новые известия».

Специалисты связывают это с тем, что организм не вырабатывает антитела к вирусу. Этот процесс врачи называют толерантностью. Тело воспринимает антиген так, словно он его часть. При этом не ведется борьба с болезнью, не запускаются воспалительные процессы, что и приводит к отсутствию симптомов. Организм пытается скорее свести на нет последствия от заражения. Для этого он либо оперативно устраняется сам патоген, либо старается уменьшить ущерб здоровью, проявляя толерантность, рассказал изданию исполняющий обязанности главы Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин. Специалисты китайского Колледжа легочной медицины уже рассматривали случаи трех пациентов с бессимптомным протеканием коронавирусной инфекции. У таких больных не было внешних и внутренних признаков, однако вирус сохранялся в организме длительное время. Подобная ситуация может наблюдаться у больных туберкулезом. Человек может быть носителем, но не страдать от проявлений болезни. Напомним, в Свердловской области наблюдается «вторая волна» роста заболеваемости COVID-19. Одними из переносчиков инфекции являются дети, у которых чаще всего болезнь протекает бессимптомно. Пугающая статистика. Почему Свердловскую область накрыла вторая волна коронавируса

