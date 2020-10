Уралец пожаловался на госпитализацию тещи с подозрением на COVID-19 в бывшую столовую

В уральской столице пенсионерку с диагнозом двухсторонняя пневмония госпитализировали в помещение бывшей столовой. О происходящем на своей странице в Facebook рассказал местный житель.

По словам мужчины, его теща сидела на карантине в одной квартире со своим мужем, у которого был диагностирован коронавирус. В дальнейшем у 61-летней екатеринбурженки поднялась температура и появился кашель, а направление на КТ дали лишь в другом районе города. Поздно вечером пенсионерку получилось госпитализировать в клинику неврозов, которая в мае была подготовлена для приема «ковидных» пациентов. Напомним, вчера жительница Екатеринбурга пожаловалась, что у ее пожилой матери выявили воспаление легких только через две недели после первого обращения к врачам. В итоге пожилой женщине назначили антибиотики внутривенно и наблюдают за ее состоянием. Екатеринбурженка пожаловалась на врачей из-за двухнедельного выявления пневмонии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter