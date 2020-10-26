В Екатеринбурге больницу дважды оштрафовали за отсутствие ремонта

В Екатеринбурге больницу дважды оштрафовали за отсутствие ремонта

Сегодня, 21:22Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице общественники обратили внимание на состояние больницы №1. Роспотребнадзор дважды составил протоколы за отсутствие ремонта, сообщает «Правда УрФО».

Причиной стали отваливающиеся штукатурка и кафель.

По словам участников общественной организации «Гражданский патруль», пациенты неоднократно высказывали свое недовольство касательно состояния палат. Как выяснилось после мониторинга, в помещениях, из-за неотремонтированных стен, сложно проводить влажные уборки и обработки.

В результате, Роспотребнадзором были составлены протоколы в отношении юридического и должностного лиц, и назначено административное наказание в размере 11 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушений. Однако предписание не было выполнено, поэтому Роспотребнадзор составил еще один протокол и определил штраф в размере десяти тысяч рублей.

Напомним, в Первоуральске городская больница по решению суда заплатит штраф за несоблюдение противоэпидемических мероприятий. Эпидемиологическое расследование в отношении ГАУЗ СО «ГБ Первоуральск» было проведено в июле 2020 года. В ходе проверки были выявлены нарушения законодательства, а также санитарных правил и норм.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
ремонтбольницаРоспотребнадзорштрафыЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы