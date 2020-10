В Екатеринбурге три отделения КТ перешли на круглосуточный режим

В Екатеринбурге перевели три КТ-центра на круглосуточный режим для снижения очередей, пишет Znak.

Изменен график в ЦГБ № 14, противотуберкулезном диспансере и в госпитале ветеранов войн. По информации от оперативного штаба Свердловской области, планируется возобновление работы амбулаторного центра в отделении противотуберкулезного диспансера на улице Чапаева. В оперштабе уточнили, что меры приняты для того, чтобы разгрузить очередь у ЦГБ №24, где с середины осени перестали справляться с нагрузкой. Напомним, вчера у городской больницы №24 образовалась очередь из машин «скорой». По словам очевидцев, скопилось около 12 машин в ожидании проведения компьютерной томографии. В Екатеринбурге «скорые» встали в очередь у одной из больниц

