В Екатеринбурге три отделения КТ перешли на круглосуточный режим

В Екатеринбурге три отделения КТ перешли на круглосуточный режим

Сегодня, 14:20Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге перевели три КТ-центра на круглосуточный режим для снижения очередей, пишет Znak.

Изменен график в ЦГБ № 14, противотуберкулезном диспансере и в госпитале ветеранов войн.

По информации от оперативного штаба Свердловской области, планируется возобновление работы амбулаторного центра в отделении противотуберкулезного диспансера на улице Чапаева.

В оперштабе уточнили, что меры приняты для того, чтобы разгрузить очередь у ЦГБ №24, где с середины осени перестали справляться с нагрузкой.

Напомним, вчера у городской больницы №24 образовалась очередь из машин «скорой». По словам очевидцев, скопилось около 12 машин в ожидании проведения компьютерной томографии.

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