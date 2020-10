В Нижнем Тагиле на асфальтовом заводе планируется установка новых фильтров

«Тагилдорстрой» планирует установить новые фильтры на асфальтобетонном заводе в Нижнем Тагиле, пишет «Тагильский рабочий».

Ожидается, что это поможет существенно снизить количество вредных выбросов. За два года на заводе уже проведен ряд обновлений. Заменены основные агрегаты для увеличения производительности. До конца 2020 года планируется потратить еще 15 миллионов рублей для замены сушильного барабана и установки современной пылеуловительной системы. Пока что выхлопные газы не проходят стадию очистки, но благодаря сотрудничеству с компанией из Уфы мы решим эту проблему, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Кроме того, он уточнил, что благодаря установке очистительной системы, будет получен и экономический эффект. Накапливаемые на элементах фильтров частицы будут использованы для производства асфальтобетона. Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» Нижнему Тагилу выделили 951 миллион рублей в 2020 году. Средства направлены на мероприятия по снижение загрязнения от выбросов. Финансы разделили между тремя компаниями: НТМК, УВЗ и ВГОК. На снижение выбросов в Нижнем Тагиле выделен почти миллиард рублей

Related news: На снижение выбросов в Нижнем Тагиле выделен почти миллиард рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter