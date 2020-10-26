В Нижнем Тагиле на асфальтовом заводе планируется установка новых фильтров

За два года на заводе уже проведен ряд обновлений. Заменены основные агрегаты для увеличения производительности. До конца 2020 года планируется потратить еще 15 миллионов рублей для замены сушильного барабана и установки современной пылеуловительной системы. Пока что выхлопные газы не проходят стадию очистки, но благодаря сотрудничеству с компанией из Уфы мы решим эту проблему, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.