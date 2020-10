В Нижнем Тагиле синоптики снова прогнозируют плохие погодные условия, сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».

Сегодня вечером и завтра в первой половине дня ожидается мокрый снег, гололед и усиление ветра до 25-27 метров в секунду. В связи с этим могут быть разрушены постройки, повалены деревья, повреждены линии электропередач и связи. Также затруднится работа автотранспорта и проведение строительных работ. Жителей города призывают быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

