В Свердловской области за сутки зафиксирован 281 случай заболевания коронавирусом

С 25 по 26 октября в Свердловской области выявили 281 случай COVID-19, сообщает оперштаб региона.

С начала пандемии инфекцию подтвердили у 34 782 свердловчан. Состояние 259 госпитализированных медики оценивают как тяжелое, 116 из них находятся на аппаратах ИВЛ. За сутки из больниц выписано 185 человек, общее число вылечившихся достигло 26 763 пациентов. Зарегистрировано четыре летальных случая за сутки, с начала пандемии скончались 743 человека. В России за минувшие сутки выявлено 17 347 случаев заболевания, с начала пандемии зарегистрировано 1 531 224 заболевших коронавирусом. За сутки выписали из больниц 7 574 человека, с начала пандемии — 1 146 096. Скончались 219 россиян за сутки, всего — 26 269.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter