В Свердловской области за сутки зафиксирован 281 случай заболевания коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 17 347 случаев заболевания, с начала пандемии зарегистрировано 1 531 224 заболевших коронавирусом. За сутки выписали из больниц 7 574 человека, с начала пандемии — 1 146 096. Скончались 219 россиян за сутки, всего — 26 269.