Действовать по московскому антиковидному сценарию предложили свердловские санврачи

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выступило с предложением ужесточить антиковидные меры на период с 28 октября по 7 ноября и последовать московскому примеру.

То есть, отменить в регионе все массовые мероприятия, закрыть организации общественного питания, спорта и досуга. На данный момент дополнительных ограничений к уже имеющимся не введено. Предложения будут тщательно проанализированы, сообщается в официальном комментарии оперштаба по противодействию короновирусной инфекции в области. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора региона ведомство каждую неделю направляет письма с предложениями по предупреждению распространения ковида на имя врио губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. Как правило, все предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране, уточнили в пресс-службе. Напомним, Свердловской области ежедневно растет числа заразившихся коронавирусом. За минувшие сутки число заболевших достигло 644 человек. Новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19 установлен в Свердловской области

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