Форма сертификата вакцинации от коронавируса утверждена российским Минздравом

Форма сертификата вакцинации от коронавируса утверждена российским Минздравом
Форма сертификата вакцинации от коронавируса утверждена российским Минздравом
Сегодня, 10:17Здоровье и экологияФото: 1MI
Сертификаты о вакцинации против коронавируса в России и о перенесенном заболевании, сформированные до того, как в силу вступил новый приказ, будут переоформлены автоматически на госуслугах до 1 марта 2021 года.

С 8 ноября начнет действовать приказ Минздрава РФ, который устанавливает форму сертификата.

В нем будут отражаться основные сведения о привитых, в том числе ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и дата выдачи, пишут «Новые известия». Кроме того, в новом документе будет место для QR-кода. Также там будут прописывать название вакцины, противопоказания, а также информация о перенесении заболевания.

Планируется, что документ будет формироваться на английском и русском языках в электронной форме. Также выдаваться сертификаты будут и на бумажных носителях.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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