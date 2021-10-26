Форма сертификата вакцинации от коронавируса утверждена российским Минздравом

Сертификаты о вакцинации против коронавируса в России и о перенесенном заболевании, сформированные до того, как в силу вступил новый приказ, будут переоформлены автоматически на госуслугах до 1 марта 2021 года.

С 8 ноября начнет действовать приказ Минздрава РФ, который устанавливает форму сертификата. В нем будут отражаться основные сведения о привитых, в том числе ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и дата выдачи, пишут «Новые известия». Кроме того, в новом документе будет место для QR-кода. Также там будут прописывать название вакцины, противопоказания, а также информация о перенесении заболевания. Планируется, что документ будет формироваться на английском и русском языках в электронной форме. Также выдаваться сертификаты будут и на бумажных носителях.

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