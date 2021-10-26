О признаках коронавируса у детей рассказали свердловские врачи

Подозрение на коронавирусную инфекцию у детей, по мнению екатеринбургских врачей, должен вызывать даже насморк. У ребенка заболевание может проявляться даже при наличии только одного симптома.

Микст-инфекция, по словам гендиректора Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова Николая Крючкова, явление нередкое. Одновременно коронавирус может проявиться и с другими симптомами, помимо насморка, но даже при его появлении лучше отказаться от посещения школы и детского сада. Он добавил, что нельзя сразу определить, как именно будет протекать заболевание у ребенка. Гарантий, что мультисистемный воспалительный синдром не проявится, никто не даст, по словам иммунолога. Первое, на что следует обратить внимание, это вялость ребенка, а также высокая температура, которая с трудом сбивается. Также есть и другие признаки, рассказывает врач, — это одышка, боли в разных органах, например, голове или животе, сильный кашель, посинение носогубного треугольника, побледнение. Эксперт добавил, что штамм «дельта» увеличивает риск тяжелого протекания коронавируса у детей. Напомним, о появлении детей с тяжелым течением COVID-19 в Свердловской области ранее заявлял вице-губернатор Павел Креков. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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