О признаках коронавируса у детей рассказали свердловские врачи

О признаках коронавируса у детей рассказали свердловские врачи
О признаках коронавируса у детей рассказали свердловские врачи
Сегодня, 16:24Здоровье и экологияФото: 1MI
Подозрение на коронавирусную инфекцию у детей, по мнению екатеринбургских врачей, должен вызывать даже насморк. У ребенка заболевание может проявляться даже при наличии только одного симптома.

Микст-инфекция, по словам гендиректора Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова Николая Крючкова, явление нередкое. Одновременно коронавирус может проявиться и с другими симптомами, помимо насморка, но даже при его появлении лучше отказаться от посещения школы и детского сада.

Он добавил, что нельзя сразу определить, как именно будет протекать заболевание у ребенка. Гарантий, что мультисистемный воспалительный синдром не проявится, никто не даст, по словам иммунолога.

Первое, на что следует обратить внимание, это вялость ребенка, а также высокая температура, которая с трудом сбивается. Также есть и другие признаки, рассказывает врач, — это одышка, боли в разных органах, например, голове или животе, сильный кашель, посинение носогубного треугольника, побледнение.

Эксперт добавил, что штамм «дельта» увеличивает риск тяжелого протекания коронавируса у детей.

Напомним, о появлении детей с тяжелым течением COVID-19 в Свердловской области ранее заявлял вице-губернатор Павел Креков.

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КоронавирусЕкатеринбург
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