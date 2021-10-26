Пункт вакцинации от COVID-19 на Театральной площади в Нижнем Тагиле прекратит работу

Мобильный пункт вакцинации от коронавируса на парковке у Драмтеатра в Нижнем Тагиле не будет работать с 1 ноября.

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции у Нижнетагильского драматического театра им. Д. Н. Маминого-Сибиряка будет работать до 31 октября включительно. Информацией об этом поделилось руководство Демидовской горбольницы. Прививочный пункт прекратит свою работу из-за отсутствия медицинской машины, предназначенной для работы в зимнее время, сообщают в ИА «Все новости». В медучреждении пояснили, что новый мобильный пункт будет расположен в ТЦ «Квадрат» по адресу: улица Пархоменко, 41. Дата и время открытия пока неизвестны. Напомним, накануне у Театральной площади собралась толпа из желающих привиться от COVID-19. Похожая очередь была и торговом центре «DEPO». Кроме того, тагильчане активно проходят вакцинацию от ковида в городских поликлиниках по месту жительства. Для получения профилактической прививки в медучреждении не требуется обязательная запись.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter