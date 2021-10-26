Родители рассказали о требовании предъявить QR-код в детском саду в Краснотурьинске

Теперь родители недоумевают, по какой причине в Екатеринбурге аналогичную систему почти тут же отменили, а в Краснотурьинске нет. Одна родительница рассказала, что у нее медотвод от прививки, поэтому она не может предоставить код. Женщина подчеркнула, что ранее официально не сообщалось, что детские сады будут переводить на систему QR-кодов.