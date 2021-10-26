Уральцы с тестом на антитела жалуются на невозможность получить QR-код

Уральцы с тестом на антитела жалуются на невозможность получить QR-код
Уральцы с тестом на антитела жалуются на невозможность получить QR-код
Сегодня, 21:04Здоровье и экологияФото: 1MI
Жители Свердловской области пожаловались на то, что не могут получить справки о том, что они переболели коронавирусом. В поликлиники они несут результаты теста на антитела.

По словам уральцев, врачи не знают о заявлении замгубернатора региона Павла Крекова, что люди, имеющие антитела, также могут получить QR-код. Медики же заявляют, что ждут документ от Минздрава или правительства, сообщает Znak. Екатеринбурженка Анастасия рассказала, что ей не выдали справку в Центральной городской больнице № 2. Тогда девушка позвонила в единый колл-центр по коронавирусу, где получила ответ, что никто также не знает о нововведении.

В оперативном штабе прокомментировали ситуацию. Там рассказали, что результат анализа на антитела — второстепенный сигнал о перенесенной болезни. Имея результат теста, гражданин может обратиться к участковому врачу. Он проанализирует исследование и, проведя диагностику, получит объективные данные о здоровье пациента.

Напомним, с 25 октября в Свердловской области начал действовать указ о посещении госучреждений, музеев, библиотек и других по QR-кодам.

Сюжеты:
Коронавирус
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