Уже неделю бьет рекорды суточная заболеваемость COVID-19 в Свердловской области

С 25 по 26 октября 228 случаев COVID-19 выявлено в Екатеринбурге, также инфекция зафиксирована у жителей Нижнего Тагила, Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, посёлка Махнёво, Невьянска, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.
Таким образом, общее количество случаев заболевания составило 154,8 тысячи свердловчан. 986 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, 477 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
По России за сутки коронавирус зафиксирован в 85 регионах страны у 36,4 тысячи человек. С начала пандемии инфекция выявлена у 8,3 миллиона пациентов.
Общее число выписанных достигло 139,5 тысячи пациентов, из них 447 человек выздоровели за прошедшие сутки.
По стране за все время выписано 7,2 миллиона россиян, в том числе 26,9 тысячи с 25 по 26 октября.
Таким образом, от инфекции всего скончалось 7 318 жителей региона.
По России за последние сутки подтверждено 1 106 случаев смерти, общее число умерших достигло 232,7 тысячи пациентов.