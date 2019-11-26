Детям стало плохо после котлет: прокуратура проверяет детсад в Каменске-Уральском
Сегодня, 17:54Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Каменска-Уральского проводит проверку одного из местных детских садов, троим воспитанникам которого понадобилась медицинская помощь. Предположительно детям стало плохо после употребления рыбных котлет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Заболевшим оказана медицинская помощь, а также у них взяты анализы. Городская прокуратура совместно с Роспотребнадзором проводит в дошкольном учреждении надзорные мероприятия.
В настоящее время в детском саду отобраны пробы продуктов питания, воды и дезинфицирующих средств, сделаны смывы с поверхностей помещения пищеблока, обследован персонал детского учреждения. Затребованы документы, удостоверяющие качество и безопасность продуктов питания. Кроме того, две группы закрыты на карантин.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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