«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле рекультивирует объект размещения отходов

Срок исполнения — до 1 октября 2019 года. В результате повторной проверки в этом году Ростехнадзор выявил, что нарушения не исправлены и вынес повторное предписание — разработать проекты до 13 апреля 2020 года.

На предприятии рассказали TagilCity.ru, что часть предписания выполнена. Завод представил на госэкспертизу проект ликвидации объекта.

Проект разработан, 30 июля 2019 года в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлено заявление об организации и проведении государственной экологической экспертизы, сообщили в пресс-службе УВЗ.

Проект по рекультивации находится в стадии разработки — заключен соответствующий договор. В пресс-службе отметили, что продление сроков согласовано с Росприроднадзором.