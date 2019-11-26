«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле рекультивирует объект размещения отходов
В 2016 году Росприроднадзор в Нижнем Тагиле обязал УВЗ устранить выявленные во время проверки нарушения — разработать проект рекультивации объекта размещения отходов (годрозолоотвал) и проект ликвидации размещения твердых промышленных отходов.
Срок исполнения — до 1 октября 2019 года. В результате повторной проверки в этом году Ростехнадзор выявил, что нарушения не исправлены и вынес повторное предписание — разработать проекты до 13 апреля 2020 года.
На предприятии рассказали TagilCity.ru, что часть предписания выполнена. Завод представил на госэкспертизу проект ликвидации объекта.
Проект разработан, 30 июля 2019 года в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования направлено заявление об организации и проведении государственной экологической экспертизы, сообщили в пресс-службе УВЗ.
Проект по рекультивации находится в стадии разработки — заключен соответствующий договор. В пресс-службе отметили, что продление сроков согласовано с Росприроднадзором.
На «Уралвагонзаводе» также пояснили, что в настоящее время гидрозолоотвал, площадь которого 92 га, не имеет негативного влияния на окружающую среду, так как сброс сточных вод в него прекращен в 2016 году. Объект законсервирован.