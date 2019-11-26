В Свердловской области растет число заболевших гриппом
Сегодня, 10:34Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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На Среднем Урале с середины ноября отмечается увеличение числа заболевших гриппом, пишет Ура.ру.
Как сообщил глава свердловского Минздрава Андрей Цветков, в период с 14 по 21 ноября число заболевших ОРВИ увеличилось на 11%. При этом ситуация с внебольничными пневмониями находится под контролем, увеличения числа заболевших не отмечено.
Рост заболеваемости связан с низкими температурами. Напомним, в середине ноября ночные температуры опускались до -28 градусов.
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