Содержание пяти вредных веществ по нулям: замеры воздуха от TagilCity.ru 26 ноября

Замеры атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле редакция проводила на стоянке маршруток и автобусов у железнодорожного вокзала при активном движении транспорта.
Они производились в 13.00 при температуре воздуха -10 градусов и юго-восточном ветре три метра в секунду.
Такие показатели могут быть связаны с достаточно ветреной погодой, при которой вредные вещества рассеиваются и не оседают.
Замеры проходят ежедневно на вокзале с 12 до 15 часов, также редакция будет делать регулярные выезды в районы Нижнего Тагила.
Напомним, 25 ноября в Нижнем Тагиле во время замеров в атмосфере у вокзала также не были зафиксированы вредные вещества.