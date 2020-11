Содержание пяти вредных веществ по нулям: замеры воздуха от TagilCity.ru 26 ноября

Газовый анализатор «Геолан-1П» в четверг 26 ноября показал нулевые данные по пяти видам загрязнения воздуха: диоксид азота, формальдегид, диоксид серы, синильная кислота и сероводород.

Замеры атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле редакция проводила на стоянке маршруток и автобусов у железнодорожного вокзала при активном движении транспорта. Они производились в 13.00 при температуре воздуха -10 градусов и юго-восточном ветре три метра в секунду. Такие показатели могут быть связаны с достаточно ветреной погодой, при которой вредные вещества рассеиваются и не оседают. Замеры проходят ежедневно на вокзале с 12 до 15 часов, также редакция будет делать регулярные выезды в районы Нижнего Тагила. Photo: TagilCity.ru Напомним, 25 ноября в Нижнем Тагиле во время замеров в атмосфере у вокзала также не были зафиксированы вредные вещества. Video: TagilCity.ru

