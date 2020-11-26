Содержание пяти вредных веществ по нулям: замеры воздуха от TagilCity.ru 26 ноября

Содержание пяти вредных веществ по нулям: замеры воздуха от TagilCity.ru 26 ноября

Сегодня, 17:21Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
Газовый анализатор «Геолан-1П» в четверг 26 ноября показал нулевые данные по пяти видам загрязнения воздуха: диоксид азота, формальдегид, диоксид серы, синильная кислота и сероводород.

Замеры атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле редакция проводила на стоянке маршруток и автобусов у железнодорожного вокзала при активном движении транспорта.

Они производились в 13.00 при температуре воздуха -10 градусов и юго-восточном ветре три метра в секунду.

Такие показатели могут быть связаны с достаточно ветреной погодой, при которой вредные вещества рассеиваются и не оседают.

Замеры проходят ежедневно на вокзале с 12 до 15 часов, также редакция будет делать регулярные выезды в районы Нижнего Тагила.

Photo:TagilCity.ru

Напомним, 25 ноября в Нижнем Тагиле во время замеров в атмосфере у вокзала также не были зафиксированы вредные вещества.

Video:TagilCity.ru

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