Свердловским врачам вручили грамоты от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

В общей сложности, было награждено четыре уральских медика: заместитель главного врача по инфекционной службе ККБ № 40 Наталия Бацкалевич, заведующий отделением, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Бельской, главный врач ЦГБ № 3 Антон Старков и главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.