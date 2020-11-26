Свердловским врачам вручили грамоты от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

Свердловским врачам вручили грамоты от Владимира Путина за борьбу с COVID-19

Сегодня, 22:03Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Врачей Свердловской области наградили грамотами от президента РФ за борьбу с коронавирусом.

В общей сложности, было награждено четыре уральских медика: заместитель главного врача по инфекционной службе ККБ № 40 Наталия Бацкалевич, заведующий отделением, анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Бельской, главный врач ЦГБ № 3 Антон Старков и главный врач ЦГКБ № 24 Алексей Малинкин, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, 24 ноября стало известно, что Владимир Путин наградил владельца Русской медной компании Игоря Алтушкина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за помощь в борьбе с COVID-19.

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