Тагильчанин из сборной России по прыжкам на лыжах самоизолировался из-за COVID-19

Тагильчанин из сборной России по прыжкам на лыжах самоизолировался из-за COVID-19

Сегодня, 19:30Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Команда России по прыжкам на лыжах с трамплина, в число которой входит 17-летний житель Нижнего Тагила Илья Маньков, была отправлена на карантин, сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Причина заключается в том, что у одного из спортсменов был выявлен коронавирус. Теперь, в связи с правилами Международной федерации лыжного спорта, сборная России не сможет поучаствовать во втором этапе Кубка мира, поскольку отправляется на карантин.

Допускается, что спортсмены также не будут допущены к домашнему этапу, который пройдет в Нижнем Тагиле 5-6 декабря.

Напомним, кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина начался 21-22 ноября в польском городе Висла, после чего спортсмены должны были отправиться на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября состоится второе соревнование. И уже оттуда лыжники будут доставлены на Средний Урал.

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