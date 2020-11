Тагильчанин из сборной России по прыжкам на лыжах самоизолировался из-за COVID-19

Команда России по прыжкам на лыжах с трамплина, в число которой входит 17-летний житель Нижнего Тагила Илья Маньков, была отправлена на карантин, сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Причина заключается в том, что у одного из спортсменов был выявлен коронавирус. Теперь, в связи с правилами Международной федерации лыжного спорта, сборная России не сможет поучаствовать во втором этапе Кубка мира, поскольку отправляется на карантин. Допускается, что спортсмены также не будут допущены к домашнему этапу, который пройдет в Нижнем Тагиле 5-6 декабря. Напомним, кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина начался 21-22 ноября в польском городе Висла, после чего спортсмены должны были отправиться на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября состоится второе соревнование. И уже оттуда лыжники будут доставлены на Средний Урал.

