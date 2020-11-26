Тагильчанин из сборной России по прыжкам на лыжах самоизолировался из-за COVID-19

Напомним, кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина начался 21-22 ноября в польском городе Висла, после чего спортсмены должны были отправиться на север Финляндии в Куусамо-Рука, где 28-29 ноября состоится второе соревнование. И уже оттуда лыжники будут доставлены на Средний Урал.