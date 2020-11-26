В Черноисточинске выявлено загрязнение реки Черная фекальными стоками

Прокуратурой «Водоканалу» вынесено представление, согласно которому организации требуется устранить нарушения. Кроме того, материалы направили в полицию для уголовно-правовой оценки. Кроме того, заведено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях).