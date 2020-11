В Черноисточинске выявлено загрязнение реки Черная фекальными стоками

Сообщения жителей о фекальных стоках в ручей, который впадает в Черную, были проверены природоохранной прокуратурой. Выявлено загрязнения, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурорская проверка установила, что водный объект был разрешен для использования ООО «Водоканал-НТ». Согласно документу, организация может сбрасывать сточные воды в ручей Безымянный. Выездная проверка Минприроды Свердловской области и природоохранной прокуратуры прошла в октябре 2020 года. Выявлен излив сточных вод шириной около одного метра, производимый «Водоканалом», расположенный на территории 93 квартала Черноисточинского участка Николопавловского участкового лесничества ГКУ Свердловской области «Нижнетагильское лесничество». Данный участок входит в состав «Черноисточинского пруда с Ушаковской канавой и окружающих лесов». Ведомства усмотрели нарушения в действиях «Водоканал-НТ». В частности, пункта 1, 3, 5 статьи 24 Федерального закона № 33-ФЗ (Об особо охраняемых природных территориях), статьи 17 Закона Свердловской области № 105-ФЗ (Об особо охраняемых природных территориях областного и местного значения в Свердловской области). Выше места впадения ручья в реку Черная было зафиксировано превышение ПДК вредных веществ. Прокуратурой «Водоканалу» вынесено представление, согласно которому организации требуется устранить нарушения. Кроме того, материалы направили в полицию для уголовно-правовой оценки. Кроме того, заведено административное дело по статье 8.39 КоАП РФ (Нарушение установленного режима и иных правил охраны и использования окружающей среды на особо охраняемых природных территориях). Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. Напомним, сообщения о фекальных стоках поступило в октябре от местных жителей. В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в реку сливают «фекальные стоки»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter